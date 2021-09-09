Реал націлився на вундеркінда Фулгема

Карвалью може продовжити кар'єру в мадридському клубі

Мадридський Реал може викупити контракт 19-річного атакувального півзахисника Фулгема Фабіу Карвалью.

Про це повідомляє Daily Mail.

Футболіст був переведений з Фулгема U-23 до основного складу команди минулого літа і дуже вдало зіграв у Чемпіоншипі. У п'яти матчах Карвалью забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Успіхи Карвалью не залишилися непоміченими. Тепер гравцем цікавиться не тільки Реал, а й декілька клубів англійської Прем'єр-ліги.

Контракт Фабіу з Фулгемом розрахований до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює футболіста у €250 тисяч, але немає ніяких сумнівів, що клуб хоче продати гравця набагато дорожче.

Нагадаємо, Лунін відновив тренування з Реалом.