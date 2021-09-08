Збірна Італії знищила Литву, Англія не переграла Польщу. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Мойзе Кін оформив дубль у матчі з Литвою

Джерело - Чемпіон.

У 6-му турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу відбулося 11 матчів.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 8 вересня

Група В

Греція - Швеція 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Бакасетас, 2:0 - 78 Павлідіс, 2:1 - 80 Куайсон

Косово - Іспанія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Форнальс, 0:2 - 90 Торрес

Група С

Італія - Литва 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 11 Кін, 2:0 - 14 Уткус (авт), 3:0 - 24 Распадорі, 4:0 - 29 Кін, 5:0 - 54 Ді Лоренцо

Північна Ірландія - Швейцарія 0:0

Група Е

Білорусь - Бельгія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 33 Прат

Вельс - Естонія 0:0

Група I

Албанія - Сан-Марино 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Манай, 2:0 - 58 Лачі, 3:0 - 61 Броха, 4:0 - 68 Хюсай, 5:0 - 80 Узуні

Польща - Англія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 72 Кейн, 1:1 - 90+2 Шиманський

Угорщина - Андорра 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Салай (пен), 2:0 - 18 Ботка, 2:1 - 82 Льйовера

Група J

Ісландія - Німеччина 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Гнабрі, 0:2 - 24 Рюдігер, 0:3 - 56 Сане, 0:4 - 89 Вернер

Північна Македонія - Румунія 0:0

Раніше, збірна Вірменії втратила перемогу над Ліхтенштейном у кваліфікації ЧС-2022.