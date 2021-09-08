Гордон: Павелко це чисте непорозуміння на посаді президента УАФ

Джерело - Час Голованова.
Президент УАФ Андрій Павелко вчинив негідно по відношенню до колишнього тренера національної збірної Андрія Шевченка.
Про це заявив журналіст Дмитро Гордон.
"Я з великою неповагою ставлюся до Павелка, до цього персонажа. Це чисте непорозуміння на посаді президента УАФ. Судячи по тих матеріалах, які трапляються в пресі, ще й злодюжка", - сказав журналіст.
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"Тому я думаю, що Павелко вчинив з Шевченком, з гордістю нашого футболу недозволено потворно. Але, звичайно, хотілося б почути думку самого Шевченка на цей рахунок. І самого Павелко, якого давно пора зняти і викинути на смітник історії. Це непорозуміння", - заявив Гордон.
Раніше КДК УАФ офіційно довічно відсторонила тренера Олімпії від футболу.