Гордон: Павелко це чисте непорозуміння на посаді президента УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко вчинив негідно по відношенню до колишнього тренера національної збірної Андрія Шевченка.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон.

"Я з великою неповагою ставлюся до Павелка, до цього персонажа. Це чисте непорозуміння на посаді президента УАФ. Судячи по тих матеріалах, які трапляються в пресі, ще й злодюжка", - сказав журналіст.

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"Тому я думаю, що Павелко вчинив з Шевченком, з гордістю нашого футболу недозволено потворно. Але, звичайно, хотілося б почути думку самого Шевченка на цей рахунок. І самого Павелко, якого давно пора зняти і викинути на смітник історії. Це непорозуміння", - заявив Гордон.