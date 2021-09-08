Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо

Джерело - Чемпіон.

Мало хто знає, але європейський тренер міг працювати в Динамо задовго до Мирчі Луческу. В 2005 році український клуб вів переговори з Хав'єром Клементе.

Про це Максиму Розенку розповів Генадій Перепаденко, який супроводжував синьйора Клементе під час його поїздок в Монако та Київ для зустрічі з президентом Динамо і екскурсії по базі клубу в Конче-Заспі.

У керівництва Динамо на той момент вже з'явилися думки щодо запрошення іноземного тренера, - пригадує Генадій. - Клементе вже два роки перебував у творчій відпустці. Останнім місцем роботи був Еспаньол. Після обговорення кандидатури Клементе з президентом Динамо я зв'язався з Хав'єром. Його пропозиція зацікавила. Перша зустріч відбулася в Монако. Потім брати Суркіси запросили його до Києва - подивитися базу в Конче-Заспе, футбольну школу на Нивках. З'їздили на матч з Ворсклою в Полтаву. Клементе поставив єдину умову - щоб не втручалися в тренерську роботу і селекцію. Вважаю, для українського клубу це був цікавий варіант. Хав'єр двічі вигравав чемпіонат Іспанії з Атлетик Більбао, де традиційна ставка на місцевих вихованців - басків. Вважалося, що він дуже хороший у вихованні молодих гравців. Але в підсумку сторони не дійшли до угоди. Думаю, що Суркіс не ризикнув довірити команду іноземному тренеру. 15 років тому це вважалося революційним кроком. Клементе було цікаво спробувати себе в новому проекті. Але в підсумку Хав'єр повернувся в Атлетик Більбао.

Максим Розенко, Чемпіон