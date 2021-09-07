Директор Шериф: Ми всі не ідеальні. Але Жерсон, напевно, трохи більше

У вінгера Динамо Жерсона Родрігеша були проблеми з дисципліною в Шерифі.

Про це розповів директор молдавського клубу Важа Тархнішвілі.

"Ми всі не ідеальні. Але Родрігеш, напевно, трохи більше. Є проблеми з дисципліною, так. Але на тренуваннях не було жодного дня, щоб він не віддавався на 100 відсотків. Іноді він міг проспати тренування, спізнитися. І штрафували, і розмовляли. Але жорстких порушень не пригадаю. Може, бог милував. Що зараз творить - не знаю", - сказав Тархнішвілі.