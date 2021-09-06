УЄФА дозволила уболівальникам команд-гостей відвідувати матчі

Усі уболівальники можуть відвідувати матчі

Джерело - Чемпіон.

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасувала заборону на відвідування уболівальниками команд-гостей матчів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Заборона стосувалася матчів єврокубків та національних збірних.

З наступного тижня уболівальники команд, які грають на виїзді, зможуть відвідувати матчі єврокубків та збірних, але за умови дотримання обмежень та вимог карантину, які введені місцевою владою.

Нагадаємо, Шапаренко - у трійці найкращих гравців 5-го туру кваліфікації ЧС-2022.