УЄФА дозволила уболівальникам команд-гостей відвідувати матчі

Джерело - Чемпіон.
Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасувала заборону на відвідування уболівальниками команд-гостей матчів.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Заборона стосувалася матчів єврокубків та національних збірних.
З наступного тижня уболівальники команд, які грають на виїзді, зможуть відвідувати матчі єврокубків та збірних, але за умови дотримання обмежень та вимог карантину, які введені місцевою владою.
Нагадаємо, Шапаренко - у трійці найкращих гравців 5-го туру кваліфікації ЧС-2022.