Журналіст назвав причину трансферу Вітіньйо у Динамо

Новачок Динамо бразилець Вітіньйо перейшов у київський клуб через витівки Жерсона Родрігеса.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Якби Родрігес не валяв дурня, то Вітініьйо у Динамо могло і не бути. Жерсону агенти і клуби почали розповідати, що зможуть дати йому більше грошей, якщо Динамо відпустить його в безплатну оренду.

Кияни за нього заплатили і хотіли відбити гроші. Труа взяв Родрігеса в оренду з обов'язковим викупом за 4,5 млн євро. Луческу розуміє, що деякі гравці можуть піти і на їх місце потрібно купувати інших виконавців", - відзначив Циганик.