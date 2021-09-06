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Журналіст назвав причину трансферу Вітіньйо у Динамо

Сьогодні 23:13 432 0
Ігор Циганик прокоментував трансфер Вітіньйо
Журналіст назвав причину трансферу Вітіньйо у Динамо
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Новачок Динамо бразилець Вітіньйо перейшов у київський клуб через витівки Жерсона Родрігеса.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Якби Родрігес не валяв дурня, то Вітініьйо у Динамо могло і не бути. Жерсону агенти і клуби почали розповідати, що зможуть дати йому більше грошей, якщо Динамо відпустить його в безплатну оренду.

Кияни за нього заплатили і хотіли відбити гроші. Труа взяв Родрігеса в оренду з обов'язковим викупом за 4,5 млн євро. Луческу розуміє, що деякі гравці можуть піти і на їх місце потрібно купувати інших виконавців", - відзначив Циганик.

Нагадаємо, що Вітіньйо перейшов до Динамо з бразильського Атлетико Паранаенсе.

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