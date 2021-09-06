Манчестер Юнайтед планує трансфер лідера Вест Гема

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Деклан Райс може покинути Вест Гем.
Про це повідомляє ESPN.
22-річний хавбек зацікавив Манчестер Юнайтед. Манкуніанці налаштовані зміцнити півзахист наступного літа, і англієць входить в число кандидатів на перехід.
Відзначається, що Вест Гем зараз оцінює футболіста, контракт якого розрахований до 2024 року, у понад 8- млн фунтів.
У минулому сезоні Райс провів 32 гри в АПЛ і забив 2 голи.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не вистачає футболок Роналду через високий попит.