Реал відпустить трьох гравців

Реал планує відпустити кількох гравців, у яких добігають кінця терміни контрактів, по завершенні сезону.

Про це повідомляє Marca.

Влітку 2022 року вільними агентами стануть Марсело, Іско і Гарет Бейл. Всі вони, швидше за все, покинуть клуб зі спортивних і фінансових причин.

Через рік також закінчується термін угоди з півзахисником Лукою Модричем, проте з ним Мадрид може продовжити договір ще на рік.

Раніше, стало відомо, скільки Реал витратить, якщо підпише Мбаппе вільним агентом.