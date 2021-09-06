Джерело - tribuna.com.
Реал планує відпустити кількох гравців, у яких добігають кінця терміни контрактів, по завершенні сезону.
Про це повідомляє Marca.
Влітку 2022 року вільними агентами стануть Марсело, Іско і Гарет Бейл. Всі вони, швидше за все, покинуть клуб зі спортивних і фінансових причин.
Через рік також закінчується термін угоди з півзахисником Лукою Модричем, проте з ним Мадрид може продовжити договір ще на рік.
Раніше, стало відомо, скільки Реал витратить, якщо підпише Мбаппе вільним агентом.