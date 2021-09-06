Рібері підпише контракт з клубом із Серії А

Французький футболіст продовжить кар'єру у Салернітані

38-річний французький вінгер Франк Рібері хоче підписати контракт з новачком італійської Серії А Салернітаною.

Про це повідомляє Goal.com.

Протягом кар'єри Рібері захищав кольори Булоні, Олімпіка Алес, Бреста, Меца, Галатасарая, Марселя і мюнхенської Баварії. Останнім клубом футболіста була Фіорентина, за яку він виступав з літа 2019 по літо 2021 року. Зараз футболіст перебуває в статусі вільного агента.

Контракт Рібері з Салернітаною буде розрахований на один рік.

Раніше, Рібері може перебратися до чемпіонату Туреччини.