Вацко: Не стану говорити, що проти Казахстану грала команда Петракова

Гравці збірної України з Казахстаном (2:2) у рамках відбору до ЧС-2022 повинні були брати відповідальність на себе.

Про це заявив коментатор Віктор Вацко.

"У Петракова часу на підготовку особливо не було. Був час тільки зрозуміти хто з гравців в якій формі знаходиться і виставити стартовий склад. Я не став би говорити, що проти Казахстану грала команда Петракова. Я не вірю, що в цьому матчі ми побачили щось від Петракова. Потрібно сприймати цю ситуацію як перехідний період. Футболісти повинні були брати відповідальність на себе. Збірна України проти Казахстану зіграла здорово.

Караваєв у Шевченка був захисником і ніколи до нього не було претензій. Ми перебудувалися. Кінцівку матчу догравали в чотири захисники. Потрібно розбиратися, чи правильно ми перебудувалися в епізоді з другим голом. Валліулін правильно повечеряв перед матчем. Такі голи, які він забив - їх забити нереально. На 90+3 ми забили гол. Як ми можемо відпустити таку команду як Казахстан на 90+6? Стосовно пресконференції Петракова, не може бути в команді ми і вони", - зазначив Вацко.