Конте не очолить Арсенал

Агент тренера спростував переговори з канонірами

Джерело - Чемпіон.

Відомий італійський фахівець Антоніо Конте не стане головним тренером Арсеналу.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що керівництво лондонського клубу провело переговори з тренером і уклало попередню домовленість.

Однак агент фахівця Федеріко Пасторелло спростував цю інформацію.

Відзначимо, що поточний тренер Арсеналу Мікель Артета близький до відставки через провальний старт клубу в сезоні. Після трьох турів Арсенал посідає останнє місце в АПЛ.

Останнім місцем роботи Конте був Інтер, з яким він став чемпіоном Італії в сезоні 2020/21, але в кінці сезону він залишив клуб.