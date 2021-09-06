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Конте не очолить Арсенал

Сьогодні 10:55 251 0
Агент тренера спростував переговори з канонірами
Конте не очолить Арсенал
#Конте, #Арсенал

Джерело - Чемпіон.

Відомий італійський фахівець Антоніо Конте не стане головним тренером Арсеналу.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що керівництво лондонського клубу провело переговори з тренером і уклало попередню домовленість.

Однак агент фахівця Федеріко Пасторелло спростував цю інформацію.

Відзначимо, що поточний тренер Арсеналу Мікель Артета близький до відставки через провальний старт клубу в сезоні. Після трьох турів Арсенал посідає останнє місце в АПЛ.

Останнім місцем роботи Конте був Інтер, з яким він став чемпіоном Італії в сезоні 2020/21, але в кінці сезону він залишив клуб.

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