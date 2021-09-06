Конте не очолить Арсенал

Джерело - Чемпіон.
Відомий італійський фахівець Антоніо Конте не стане головним тренером Арсеналу.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що керівництво лондонського клубу провело переговори з тренером і уклало попередню домовленість.
Однак агент фахівця Федеріко Пасторелло спростував цю інформацію.
Відзначимо, що поточний тренер Арсеналу Мікель Артета близький до відставки через провальний старт клубу в сезоні. Після трьох турів Арсенал посідає останнє місце в АПЛ.
Останнім місцем роботи Конте був Інтер, з яким він став чемпіоном Італії в сезоні 2020/21, але в кінці сезону він залишив клуб.