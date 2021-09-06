Матч Гвінеї і Марокко скасований через військовий переворот в країні

Президента Гвінеї взяли під варту, марокканських футболістів евакуювали

Матч кваліфікаційного турніру чемпіонату світу-2022 між Гвінеєю і Марокко скасований.

Про це повідомляє Football Italia.

Гра повинна була відбутися 6 вересня в гвінейської столиці Конакрі. Гра була перенесена на невизначений термін через політичну ситуацію в країні. Раніше військові здійснили переворот в Гвінеї, взявши під варту президента країни. З ранку в різних районах Конакрі чутна стрілянина.

Делегацію збірної Марокко успішно евакуювали з готелю і доставили в аеропорт, щоб вивести їх з країни.

Раніше, перенесено матч Бразилія - Аргентина.