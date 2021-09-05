Джерело - ua-football.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко може створювати конкуренцію в складі національної збірної України.
Про це заявив журналіст Віктор Вацко.
“Шапаренко - Лев Матчу? Ви знаєте, перший матч в Парижі (1:1), коли Микола також був визнаний Левому Матчу, відкрив його по-справжньому для рівня національної збірної України. Він показав усім, що Шапаренко може створювати конкуренцію, може грати в основному складі", - заявив журналіст.
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"Чесно сказати, я за нього радію, як за сина. Ви бачили, як він це пропустив через себе? Це означає, що людина грає. Грає не за гроші, а тому що любить цю гру".
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"Він грає за країну, за герб, за стадіон. У матчі з Францією він дав просто неймовірні емоції. Хто, як не він, ще заслужив цю нагороду? Ми сьогодні були готові до збірної Франції. Ми добре відіграли в обороні, не дали французам зіграти на їх козирі, не дали можливості використовувати футболістів групи атаки. Мені здається, що команда заслуговує на компліменти”, - сказав Вацко.