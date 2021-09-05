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Льоріс назвав причину нічиєї збірної Франції з Україною

Сьогодні 12:13 779 0
Уго Льоріс прокоментував матч проти збірної України
Льоріс назвав причину нічиєї збірної Франції з Україною
Фото - УАФ
#Франція, #Льоріс, #Україна

Джерело - isport.ua.

Збірна Франції не змогла перемогти Україну через погану результативність.

Про це розповів капітан французів Уго Льоріс.

"Ми не були цілеспрямованими і агресивними в атаці. Ейфорія від перемоги на чемпіонаті світу-2018 себе вичерпала. Ми грали з хорошою динамікою, завдяки якій могли перемогти, але не забивали у своїх моментах.

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До нас дуже високі вимоги, так що ми повинні тримати марку. Погоджуся, що присутня деяка невпевненість в своїх силах на тлі останніх результатів, але зараз кожен повинен тільки старанніше почати працювати над собою.

Нам не потрібно переживати з приводу результату, навпаки, я б краще подивився в сторону того, як можна виправитися вже в наступній грі проти Фінляндії. Страху за результат відбіркового циклу у нас точно немає", - розповів Льоріс.

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