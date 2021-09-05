Збірна України зіграла тактично грамотно у матчі проти національної команди Франції.

Про це розповів експерт Олександр Сопко.

"Думаю, що з точки зору організації гри, настрою на матч це була, мабуть, одна їх кращих, якщо не найкраща офіційна гра синьо-жовтих нинішнього року. Особливо, якщо ще врахувати всі останні події навколо української збірної - епопея з призначенням нового головного тренера, остання пресконференція попереднього тренерського штабу. Хлопці напевно все бачили, читали інформацію в інтернеті. І це не могло не вносити свій негатив в загальну атмосферу всередині команди. Проте, не дивлячись ні на що, хлопці зібралися, продемонструвавши бажання боротися, і домоглися відмінного результату. Адже збірна Франції, попри всі свої нинішні проблеми, пов'язані з перебудовою команди, залишається серйозним суперником. Хай там як, це - чемпіон світу. І те, що Україна зуміла дати в цій дуелі більш ніж гідний бій, однозначно можна зарахувати нам в актив.

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Якщо по грі з казахами, то там, як уже зазначалося, основною проблемою стала нереалізація стовідсоткових моментів плюс грубі помилки окремих гравців, перш за все - оборонної лінії. Все це однозначно впливало на те, що відразу після завершення вказаного часу командний механізм збірної України починав давати збій.

Що стосується матчу з Францією, то ми все розуміємо, що це, на відміну від Казахстану, суперник зовсім іншого рівня. Команда вміє блискуче поводитися з м'ячем, виходити з-під пресингу. Ну і індивідуально в ній зібрані футболісти, які вміють покарати за будь-яку помилку. Захоплюватися з такою командою відкритим футболом - собі дорожче. Може з боку здатися, що після півгодини гри збірна України здулася, але це не так. Наша команда побудувала цей матч тактично грамотно, саме цей фактор поряд із зарядженістю на гру став запорукою успіху. Ніхто не нісся, стрімголов, заощаджувалися сили, перекривалися зони. Все закономірно", - сказав Сопко.