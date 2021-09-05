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Ярмоленко: З Францією не було сенсу грати першим номером

Сьогодні 10:46 288 0
Ярмоленко прокоментував матч проти збірної Франції
Ярмоленко: З Францією не було сенсу грати першим номером
Фото - УАФ
#Ярмоленко, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України билася у матчі з Францією за важливі очки у відборі на ЧС-2022.

Про це розповів півзахисник національної команди Андрій Ярмоленко.

"З Казахстаном і Францією – це дві різні гри. З казахами ми повинні були більше атакувати, володіти м'ячем, а сьогодні – оборонятися, терпіти, чекати свій шанс. Ми це розуміли ще перед матчем, і всі це побачили. З командою рівня Франції немає сенсу намагатися грати першим номером. Наразі ми можемо грати тільки так, напевно.

Доводиться бігати, працювати, підкати... Звичайно, ми всі розуміли, що гра з Казахстаном була не тою, яка нам потрібна. Напевно, порція критики була заслужена. Ми розуміли, що якщо сьогодні програємо, то шансів ніяких не буде. Всі хлопці билися, старалися, всі молодці. У наступних іграх потрібно брати по 3 очки, якщо ми хочемо поїхати на чемпіонат світу.

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Нереалізований момент після кутового? Права нога... Років у 40, можливо, заб'ю (сміється). Це комбінація, яку ми награвали сьогодні вранці. Головний тренер просив, щоб я робив віраж з ближньої штанги на дальню. Друга комбінація зі штрафним Циганкова – це ще від попереднього тренерського штабу. Він її награвав, і ми вирішили спробувати її. Я сказав Степаненку перед штрафним, щоб він зробив блок, а Циганкову з Шапаренком спробувати цей штрафний виконати, тому що була вільна зона.

Атмосфера в команді хороша, як і завжди. У збірній не може бути поганої атмосфери. Всі розуміють, куди ми приїжджаємо. Ніхто не ображається, всі хлопці тримаються разом. Нелегко приїжджати до нового тренерського штабу, з новими вимогами. Повним складом ми зібралися тільки за день до гри з Казахстаном. Тренерському штабу елементарно не вистачило часу, щоб зробити щось нове. На наступному зборі буде трохи легше. У Шевченка одні вимоги, у Петракова – інші. Потрібно звикнути.

Про мої клубні справи всі знають. Хотілося б грати більше, тому залишається лише шанс показувати себе в збірній. Я приїжджаю, бо треба віддавати всі свої сили. Граємо заради уболівальників, велике спасибі їм сьогодні за підтримку", – заявив Ярмоленко в ефірі каналу Футбол 1.

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