 Забарний: Збірна України заслуговувала перемогти Францію | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України вдруге зіграла внічию з Францією у кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:40 4007 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом
Сьогодні 09:59 1979 2
Визначився найкращий гравець матчу Україна - Франція
Сьогодні 09:28 18099 4
Збірна України посіла шосте місце у загальномедальному заліку Паралімпіади-2020
Сьогодні 08:29 3966
Україна - Франція 1:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:27 3441
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 08:17 183971 4
Збірна України зберігає шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 07:37 12034 1
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 5 вересня
Сьогодні 04:00 8158
Збірні Туреччини та Нідерландів здобули впевнені перемоги. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:54 1835
Україна - Франція 1:1. Як це було
Вчора 23:40 51904 2
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Андрій Дунець
Сьогодні 09:59 1958 2
Фантастика! Шапаренко забив божевільний гол у ворота Франції
Фантастика! Шапаренко забив божевільний гол у ворота Франції Valeriy Ruchka
Вчора 22:47 3013 1
Форвард Динамо отримав червону картку в матчі відбору до чемпіонату світу
Форвард Динамо отримав червону картку в матчі відбору до чемпіонату світу Valeriy Ruchka
Вчора 22:38 15720
Київське Динамо відкрило власну балетну студію
Київське Динамо відкрило власну балетну студію Valeriy Ruchka
Вчора 21:30 430
Українського тренера довічно дискваліфікували за напад на арбітра
Українського тренера довічно дискваліфікували за напад на арбітра Valeriy Ruchka
Вчора 18:17 3710
Футболісти збірної Англії пивом відзначили забитий гол просто під час матчу
Футболісти збірної Англії пивом відзначили забитий гол просто під час матчу Андрій Дунець
Вчора 15:25 1462
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ Valeriy Ruchka
Вчора 13:29 1317 1
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній Valeriy Ruchka
Вчора 12:51 1428
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською Valeriy Ruchka
Вчора 11:50 777 1
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
03.09.2021 21:01 1024
Прямі трансляції
Навколо спорту

Забарний: Збірна України заслуговувала перемогти Францію

Сьогодні 10:14 356 0
Ілля Забарний прокоментував матч проти Франції
Забарний: Збірна України заслуговувала перемогти Францію
#Забарний, #Україна, #Франція

Джерело - Чемпіон.

Збірна України могла досягти більшого у матчі проти національної команди Франції.

Про це розповів захисник українців Ілля Забарний.

"Частково нічию з чемпіонами світу можна вважати успіхом. Гра була важкою, але ми заслуговували перемогти. Хлопці – молодці, грали в хороший футбол і дали відсіч супернику.

Важливо: Збірна України зберігає шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022

Мій момент? Мав би забивати, але вдарив під м'яч. Ми розбирали Францію і бачили вільні зони на їхніх флангах. Ми так і забили – через фланг. Виходили на поле перемагати і віддавали всі сили. В атаці були моменти, але хотілось більшого.

Не щодня граєш проти такої команди. Потрібно використовувати свої резерви і діяти на максимумі. Завдяки цьому і вболівальникам вийшло так зіграти. Бігли вперед, пресингували, атакували.

Пропущений м'яч? Там була спірна ситуація. Гравець пробив після прострілу з флангу, а потім було добивання. Загалом результатом задоволені. Зіграти нарівні з чемпіонами світу завжди приємно, але хотілося більшого", – підсумував Забарний в ефірі Футбол 1.

Раніше, визначився найкращий гравець матчу Україна - Франція.

Коментарі ()