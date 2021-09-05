Забарний: Збірна України заслуговувала перемогти Францію

Збірна України могла досягти більшого у матчі проти національної команди Франції.

Про це розповів захисник українців Ілля Забарний.

"Частково нічию з чемпіонами світу можна вважати успіхом. Гра була важкою, але ми заслуговували перемогти. Хлопці – молодці, грали в хороший футбол і дали відсіч супернику.

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Мій момент? Мав би забивати, але вдарив під м'яч. Ми розбирали Францію і бачили вільні зони на їхніх флангах. Ми так і забили – через фланг. Виходили на поле перемагати і віддавали всі сили. В атаці були моменти, але хотілось більшого.

Не щодня граєш проти такої команди. Потрібно використовувати свої резерви і діяти на максимумі. Завдяки цьому і вболівальникам вийшло так зіграти. Бігли вперед, пресингували, атакували.

Пропущений м'яч? Там була спірна ситуація. Гравець пробив після прострілу з флангу, а потім було добивання. Загалом результатом задоволені. Зіграти нарівні з чемпіонами світу завжди приємно, але хотілося більшого", – підсумував Забарний в ефірі Футбол 1.