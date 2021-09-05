Шапаренко: Збірна Франції забила безглуздий гол

Збірна України була близькою до перемоги у матчі проти Франції.

Про це розповів півзахисник національної команди Микола Шапаренко.

"Підтримка була божевільною. Грали для всієї країни. Шкода, що не вийшло виграти, але це футбол. Вони забили безглуздий гол. Такі ігри складаються з дрібниць.

Мріяв забити за свою країну. Ще й в такому матчі, проти збірної Франції. Не зміг стримати сліз. Мрія, яка збулася.

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Нічия - успіх? Нам потрібна була перемога. Нічия теж хороший результат, шкода, що пропустили такий гол.

Надалі потрібно тільки вигравати, самі винні. Залишається обігравати інших суперників, - сказав Шапаренко.