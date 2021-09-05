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Шапаренко: Збірна Франції забила безглуздий гол

Сьогодні 09:44 574 0
Микола Шапаренко прокоментував матч проти збірної Франції
Шапаренко: Збірна Франції забила безглуздий гол
Фото - УАФ
#Шапаренко, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України була близькою до перемоги у матчі проти Франції.

Про це розповів півзахисник національної команди Микола Шапаренко.

"Підтримка була божевільною. Грали для всієї країни. Шкода, що не вийшло виграти, але це футбол. Вони забили безглуздий гол. Такі ігри складаються з дрібниць.

Мріяв забити за свою країну. Ще й в такому матчі, проти збірної Франції. Не зміг стримати сліз. Мрія, яка збулася.

Важливо: Збірна України зберігає шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022

Нічия - успіх? Нам потрібна була перемога. Нічия теж хороший результат, шкода, що пропустили такий гол.

Надалі потрібно тільки вигравати, самі винні. Залишається обігравати інших суперників, - сказав Шапаренко.

Нагадаємо, збірна України вдруге зіграла внічию з Францією у кваліфікації ЧС-2022.

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