Збірна Сербії розгромила Люксембург. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Гравець Ворскли забив гол у ворота збірної Сербії

Джерело - Чемпіон.

У 5-му турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу відбулося 5 матчів.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 4 вересня

Група A

Ірландія - Азербайджан 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Махмудов, 1:1 - 87 Даффі

Сербія - Люксембург 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Мітрович, 2:0 - 35 Мітрович, 2:1 - 77 Тіль О., 3:1 - 82 Шано (авт), 4:1 - 90+5 Міленкович

Група G

Латвія - Норвегія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Голанд, 0:2 - 66 Ельюнуссі

Група Н

Кіпр - Росія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Єрохін, 0:2 - 55 Жемалетдінов

Словенія - Мальта 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45 Ловрич (пен)

Раніше, збірна Фінляндії здолала Казахстан у кваліфікації ЧС-2022.