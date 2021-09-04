Збірна Сербії розгромила Люксембург. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У 5-му турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу відбулося 5 матчів.
Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, 4 вересня
Група A
Ірландія - Азербайджан 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Махмудов, 1:1 - 87 Даффі
Сербія - Люксембург 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 22 Мітрович, 2:0 - 35 Мітрович, 2:1 - 77 Тіль О., 3:1 - 82 Шано (авт), 4:1 - 90+5 Міленкович
Група G
Латвія - Норвегія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Голанд, 0:2 - 66 Ельюнуссі
Група Н
Кіпр - Росія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Єрохін, 0:2 - 55 Жемалетдінов
Словенія - Мальта 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 45 Ловрич (пен)
Раніше, збірна Фінляндії здолала Казахстан у кваліфікації ЧС-2022.