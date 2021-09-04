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Циганков та Тимчик вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Францією

Сьогодні 20:24 436 0
Зустріч розпочнеться о 21:45
Циганков та Тимчик вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Францією
#Україна, #Франція

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 вересня, у матчі 5-го туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграє з Францією.

Зустріч розпочнеться о 21:45. Стали відомі стартові склади команд.

Україна: Пятов, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук

Запасні: Бойко, Різник, Соболь, Сирота, Сидорчук, Маліновський, Зубков, Макаренко, Корнієнко, Качараба, Сікан, Караваєв

Актуально: Україна - Франція: онлайн-трансляція. LIVE

Франція: Льоріс, Кімпембе, Погба, Грізманн, Дінь, Зума, Дюбуа, Марсьяль, Коман, Чуамені, Рабйо

Запасні: Манданда, Меньян, Варан, Мюкіле, Дьябі, Гендузі, Верету, Бензема, Лангле, Ернандес

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