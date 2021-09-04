СК Дніпро втратив перемогу над Олександрією у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі Дніпро-1 зіграв внічию з Олександрією.
Наприкінці матчу команди обмінялися забитими голами. На гол Білла відповів Стецьков.
СК Дніпро-1 - Олександрія 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 88 Білл, 1:1 - 90+1 Стецьков
Дніпро-1: Юрчук (Паст,46, Кожокару,67), Лучкевич (Чалий,66), Сваток, Логінов (Адамюк,46), Дубінчак (Монте,46), Ігнатенко, Ді Франко, Білл (Рудченко,89), Гуцуляк (Лебедєв,89), Когут (Свистун,89), Русин (Ківінда,89).
Олександрія (1 тайм): Білик, Мирошниченко, Бухал, Мельник, Цуріков, Дришлюк, Демченко, Гринь, Мустафаєв, Третьяков, Одарюк. (2 тайм): Горох (Єрмаков,66), Бухал (Західний,66), Фомба, Стецьков, Сацевич, Ситников, Копина, Кирюханцев, Кожушко, Калюжний, Спінеллі.
Раніше, Зоря впевнено перемогла Інгулець у контрольному матчі.