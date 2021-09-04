 СК Дніпро втратив перемогу над Олександрією у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
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СК Дніпро втратив перемогу над Олександрією у контрольному матчі

Сьогодні 18:54 367 0
Наприкінці матчу команди обмінялися забитими голами
СК Дніпро втратив перемогу над Олександрією у контрольному матчі
#Дніпро-1, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі Дніпро-1 зіграв внічию з Олександрією.

Наприкінці матчу команди обмінялися забитими голами. На гол Білла відповів Стецьков.

Контрольний матч
4 вересня

СК Дніпро-1 - Олександрія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 88 Білл, 1:1 - 90+1 Стецьков

Дніпро-1: Юрчук (Паст,46, Кожокару,67), Лучкевич (Чалий,66), Сваток, Логінов (Адамюк,46), Дубінчак (Монте,46), Ігнатенко, Ді Франко, Білл (Рудченко,89), Гуцуляк (Лебедєв,89), Когут (Свистун,89), Русин (Ківінда,89).

Олександрія (1 тайм): Білик, Мирошниченко, Бухал, Мельник, Цуріков, Дришлюк, Демченко, Гринь, Мустафаєв, Третьяков, Одарюк. (2 тайм): Горох (Єрмаков,66), Бухал (Західний,66), Фомба, Стецьков, Сацевич, Ситников, Копина, Кирюханцев, Кожушко, Калюжний, Спінеллі.

Раніше, Зоря впевнено перемогла Інгулець у контрольному матчі.

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