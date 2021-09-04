Гравця Ювентуса оштрафували за експлуатацію нелегалів

Джерело - isport.ua.
Атакувального півзахисника туринського Ювентуса Федеріко Бернардескі оштрафували на 40 тисяч євро за експлуатацію нелегальних працівників на пляжі Amare Holi Beach, який належить його фірмі.
Про це повідомляє La Nazione.
В ході перевірки поліція виявила 11 нелегалів, які працювали на пляжі офіціантами, барменами і кухарями. Правоохоронні органи відразу ж припинили діяльність пляжу.
Робота закладу може бути відновлена лише в тому випадку, якщо фірми Федеріко Бернардескі виплатить штраф і зареєструє всіх робітників.
Нагадаємо, в минулому сезоні 27-річний футболіст провів за Ювентус 27 матчів в Серії А, в яких відзначився двома результативними передачами.
Раніше, Ювентус планує наступного літа підписати Погба.