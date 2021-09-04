Гравця Ювентуса оштрафували за експлуатацію нелегалів

У Бернардескі виникли неабиякі проблеми з законом

Атакувального півзахисника туринського Ювентуса Федеріко Бернардескі оштрафували на 40 тисяч євро за експлуатацію нелегальних працівників на пляжі Amare Holi Beach, який належить його фірмі.

Про це повідомляє La Nazione.

В ході перевірки поліція виявила 11 нелегалів, які працювали на пляжі офіціантами, барменами і кухарями. Правоохоронні органи відразу ж припинили діяльність пляжу.

Робота закладу може бути відновлена ​​лише в тому випадку, якщо фірми Федеріко Бернардескі виплатить штраф і зареєструє всіх робітників.

Нагадаємо, в минулому сезоні 27-річний футболіст провів за Ювентус 27 матчів в Серії А, в яких відзначився двома результативними передачами.

Раніше, Ювентус планує наступного літа підписати Погба.