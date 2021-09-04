Петраков: Ми нікого не боїмося. У Франції є вразливі місця

Матч Україна - Франція можуть відвідати 52 538 уболівальників

Джерело - Футбол News.

Збірна України не буде остерігатися Францію в матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Про це заявив головний тренер національної збірної Олександр Петраков.

"Психологія і тактика сьогодні виходять на перший план. Зрозуміло, індивідуальна майстерність вище у французів, але у нас теж хлопці вміють грати в футбол", - заявив фахівець.

Актуально: Матч Україна - Франція можуть відвідати 52 538 уболівальників

"Ми нікого не боїмося, будемо грати; у нас теж є якісні гравці, які нікого не бояться. У Франції є вразливі місця. Ми показали гравцям, як будемо грати в обороні, а як в атаці", - сказав Петраков.

Нагадаємо, Харатін не потрапив до заявки збірної України на матч з Францією.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 4 вересня, о 21:45.