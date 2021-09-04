 Петраков: Ми нікого не боїмося. У Франції є вразливі місця | Футбол | Champion.com.ua
Шевченко: Ми не збиралися йти зі збірної України
Вчора 21:38 5799 6
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 16:01 173893 4
Україна - Франція: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:59 4436
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 5 вересня
Сьогодні 14:00 1200
Ботурчук здобула третю срібну медаль на Паралімпіаді у Токіо
Сьогодні 13:42 412
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 вересня
Сьогодні 13:35 6782
Мажула завоювала срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 06:37 578
Цвєтов став срібним призером Паралімпіади
Сьогодні 06:26 605
Збірна України програла Сербії на чемпіонаті Європи
Вчора 23:32 1799
Світоліна впевнено перемогла росіянку у третьому колі US Open
Вчора 23:26 2401 2
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Футболісти збірної Англії пивом відзначили забитий гол просто під час матчу
Футболісти збірної Англії пивом відзначили забитий гол просто під час матчу Андрій Дунець
Сьогодні 15:25 210
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:29 311 1
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:51 539
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:50 395
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 21:01 885
Олександр Хижняк одружився
Олександр Хижняк одружився Андрій Твердохліб
02.09.2021 14:14 1764
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство Андрій Твердохліб
02.09.2021 13:22 1321
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
02.09.2021 13:10 2530
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану Андрій Твердохліб
02.09.2021 11:18 3032
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2021 10:51 3767
Прямі трансляції
Навколо спорту

Петраков: Ми нікого не боїмося. У Франції є вразливі місця

Сьогодні 14:59 161 0
Матч Україна - Франція можуть відвідати 52 538 уболівальників
Петраков: Ми нікого не боїмося. У Франції є вразливі місця
#Збірна України, #Петраков

Джерело - Футбол News.

Збірна України не буде остерігатися Францію в матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Про це заявив головний тренер національної збірної Олександр Петраков.

"Психологія і тактика сьогодні виходять на перший план. Зрозуміло, індивідуальна майстерність вище у французів, але у нас теж хлопці вміють грати в футбол", - заявив фахівець.

  АктуальноМатч Україна - Франція можуть відвідати 52 538 уболівальників

"Ми нікого не боїмося, будемо грати; у нас теж є якісні гравці, які нікого не бояться. У Франції є вразливі місця. Ми показали гравцям, як будемо грати в обороні, а як в атаці", - сказав Петраков.

Нагадаємо, Харатін не потрапив до заявки збірної України на матч з Францією.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 4 вересня, о 21:45.

Коментарі ()