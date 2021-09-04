Шевченко: Найприємніший момент у збірній України - перемога проти Швеції

Поразка від збірної Хорватії у останньому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2018 став найважчим моментом для збірної України для Андрія Шевченка.

Про це розповів колишній головний тренер національної команди.

"Найважчий - думаю, програш хорватам на НСК в останній кваліфікаційній зустрічі ЧС-2018. Це був найважчий момент для нас. Найприємніший - перемога проти Швеції. Думаю, найкращий матч, що ми зіграли, був проти португальців, але найбільш емоційний момент - проти Швеції", - сказав Шевченко