 Я щасливий в Реалі. Знаю, що можу зробити тут багато хорошого, - Азар | Футбол | Champion.com.ua
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Азар: Я щасливий в Реалі. Знаю, що можу зробити тут багато хорошого

Сьогодні 13:59 251 0
Нагадаємо, Лунін увійшов до заявки Реала на Лігу чемпіонів
Азар: Я щасливий в Реалі. Знаю, що можу зробити тут багато хорошого
#Реал, #Азар

Джерело - Marca.

Вінгер мадридського Реала Еден Азар відчуває себе щасливим у мадридському клубі.

Про це він розповів порталу Marca.

"Неправда, що я не відчуваю себе щасливим в Реалі. Я дуже щасливий в клубі. Я не так багато грав і не так часто забивав. Це не впливає на мою любов до клубу", - заявив бельгієць.

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"Я щасливий в Мадриді, мені подобається жити тут. Я знаю, що можу зробити в Реалі багато хорошого. ", - сказав Азар.

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