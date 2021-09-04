Вінгер мадридського Реала Еден Азар відчуває себе щасливим у мадридському клубі.

Про це він розповів порталу Marca.

"Неправда, що я не відчуваю себе щасливим в Реалі. Я дуже щасливий в клубі. Я не так багато грав і не так часто забивав. Це не впливає на мою любов до клубу", - заявив бельгієць.