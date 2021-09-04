Джерело - Marca.
Вінгер мадридського Реала Еден Азар відчуває себе щасливим у мадридському клубі.
Про це він розповів порталу Marca.
"Неправда, що я не відчуваю себе щасливим в Реалі. Я дуже щасливий в клубі. Я не так багато грав і не так часто забивав. Це не впливає на мою любов до клубу", - заявив бельгієць.
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"Я щасливий в Мадриді, мені подобається жити тут. Я знаю, що можу зробити в Реалі багато хорошого. ", - сказав Азар.
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