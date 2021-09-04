Шевченко: Ми повинні підняти рівень УПЛ

Джерело - Трибуна.
Українські футболісти мають їхати до провідних європейських чемпіонатів.
Про це заявив колишній тренер збірної України Андрій Шевченко.
"В Європі дуже велика конкуренція. Важливий момент, щоб наші гравці грали в Європі і були там на провідних ролях, - це чемпіонат України", - заявив фахівець.
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"Ми повинні підняти рівень УПЛ - повинна піднятися конкуренція, інтенсивність, і я вважаю, що українські гравці мають однакові шанси проявити себе в хороших європейських чемпіонатах і клубах. Але для цього вони повинні бути готові", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, за всі п’ять років фінансові умови співпраці тренерського штабу збірної України та УАФ не змінювалися.