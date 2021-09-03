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Дешам: У мене немає сумнівів, що в матчі з Україною все буде добре

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Фахівець - про майбутній матч з командою Петракова
Дешам: У мене немає сумнівів, що в матчі з Україною все буде добре
#Франція, #Україна, #Дешам

Джерело - sport.ua.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам спокійно ставиться до матчу відбору ЧС-2022 проти команди України.

Про це заявив сам фахівець.

"Я вже маю певний досвід у відбіркових іграх. Ми розуміємо та аналізуємо ситуацію та гру. Якщо бути чесним, то я спокійний стосовно завтрашньої гри.

Я намагаюся додавати більш молодих гравців, але ми повинні не забувати, що є травми. Якщо цей стан здоров'я впливає на гру, то тоді ми не можемо розглядати цього гравця взагалі. Якщо ми говоримо про футболістів, то перш за все саме вони повинні бути готовими до матчів.

Я передивився матчі Євро і побачив матч з Казахстаном, де побачив дуже багато спільного. Знаю, що ви змінили деякі ідеї, але вони дуже схожі з тими, що були у Шевченка.

Останнього разу, коли ми грали, я був не дуже задоволений, але все добре закінчилося. Звичайно, між нашими збірними є певна історія, але я намагаюся залишатися об'єктивним, бо це питання гри та прогресу. Звісно, якщо ми виграємо завтра, то це будуть гарні емоції. Але я добре знаю, що українська команда доволі сильна", - зазначив Дешам.

4 вересня збірна України проведе свій п'ятий матч відбору ЧС-2022. У Києві на НСК "Олімпійський" синьо-жовті зіграють з французами (21.45).

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