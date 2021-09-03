Петраков: Досвідчені гравці збірної України мені багато допомагають

Фахівець - про допомогу досвідчених гравців

Головний тренер збірної України Олександр Петраков вважає, що у матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану (2:2) його підопічні після 70-ої хвилини втомилися.

Про це заявив сам фахівець.

"У чому різниця між вашою нинішньою роботою і роботою з молоддю? Різниця є, я це вже побачив. Молоді хлопці слухали мене з відкритим ротом, тут потрібен інший підхід, вони вже титуловані гравці. Я багато з ними спілкуюся, вони мені багато допомагають, особливо такі досвідчені, як П’ятов, Ярмоленко. Так, я теж побачив, що не вистачає свіжості. Зараз все по-іншому. Багато хлопців грали ще 28-го, 29-го числа, потім переліт, штучне поле. Я сам побачив, що після 70-ї хвилини команда втомилася, перший тайм грали дуже добре, все виконували", - зазначив Петраков.

Нагадаємо, у збірної України гру проти Франції пропустить Олександр Зінченко через перебір жовтих карток.