Максимов: Розглядаємо варіант з поверненням Кулача

Ворскла веде переговори щодо повернення Владислава Кулача, який у липні підписав дворічний контракт з Динамо.

Про це заявив головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.

"Розглядаємо варіант з Кулачем, але на цей час не всі так просто. Переговори з Динамо ведуться. Є певні нюанси, які потрібно опрацювати.

Не знаю, коли може вирішиться питання про повернення Владислава. Сьогодні нікого не бачив з керівництва Ворскли. Приїду на роботу, і будемо розмовляти на цю тему", - зазначив Максимов.