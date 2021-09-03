Максимов: Розглядаємо варіант з поверненням Кулача

Джерело - footboom.com.
Ворскла веде переговори щодо повернення Владислава Кулача, який у липні підписав дворічний контракт з Динамо.
Про це заявив головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.
"Розглядаємо варіант з Кулачем, але на цей час не всі так просто. Переговори з Динамо ведуться. Є певні нюанси, які потрібно опрацювати.
Не знаю, коли може вирішиться питання про повернення Владислава. Сьогодні нікого не бачив з керівництва Ворскли. Приїду на роботу, і будемо розмовляти на цю тему", - зазначив Максимов.
За Ворсклу Кулач виступав в 2017-18 і 2020-21 роках. У минулому сезоні Владислав став найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги (15 голів).
Раніше, Динамо може підписати півзахисника Бенфіки.