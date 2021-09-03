Пятов: Дехто не розуміє, що мені влучили у мертву зону

У матчі відбору ЧС-2022 з Казахстаном (2:2) у багатьох моментах гравцям збірної України не вдавалося зіграти так, як хотілося.

Про це заявив воротар збірної України Андрій Пятов.

"У матчі з Казахстаном у багатьох моментах не вдавалося зіграти так, як хотілося. Помилки були як індивідуальні, так і технічні, і тактичні. Бувають такі поєдинки. Якщо не забиваєш ти, то забивають тобі. Якби після першого голу таки вдалося відзначитися вдруге й утретє, усе склалося б по-іншому. А так - десь розслабилися, десь не дотрималися, десь не забили, і це призвело до такого результату.

Щодо пропущених м'ячів у матчі з Казахстаном - у мене є тренер воротарів, є головний тренер. Вони оцінюють мою гру. Але скажу, що ті удари були зовсім не легкими, незважаючи на те, що в ближній кут. Звичайно, не буває м'ячів, що не беруться, і воротар мав їх відбивати. Так, я міг десь краще зіграти, але... Знаєте, знав би, куди будуть бити, стояв би саме там! А він влучив мені в мертву зону, це розумію й я, і тренери. Люди деякі не розуміють, але нічого. Я до цього звик.

Тут була ціла низка помилок. Необов'язково все вішати на когось одного. Усе пішло починаючи з наших нападників, з усієї ситуації. Там виконували аут - чому не стати вище, чому не накрити суперника? Далі програли боротьбу - ціла низка всього. Звичайно, усі бачать винними останніх, хто не втримав суперника й хто пропустив. Треба глибше розбиратися, і тренери це знають, і команда розуміє. Це колективна відповідальність. Ми ж не кажемо, у скількох моментах ми не забили, мовляв, наступного разу. А в нас, воротарів, права на помилку немає", - сказав Пятов.