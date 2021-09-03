Манчіні не зміг пояснити невдачу збірної Італії

Збірна Італії створила багато моментів у матчі проти Болгарії.

Про це розповів керманич італійців Роберто Манчіні.

"Ми створили багато нагод. Цей матч був одним із тих, у яких ми могли б зіграти ще хвилин 30 і не забити.

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Ми пропустили випадковий гол, напевне, варто було сфолити, щоб зупинити атаку. Усе можливе, щоб виграти цю гру, ми зробили. У неділю на нас чекає важлива гра проти Швейцарії, ми повинні перемогти", - відзначи Манчіні.