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Манчіні не зміг пояснити невдачу збірної Італії

Сьогодні 13:27 303 0
Роберто Манчіні прокоментував матч проти Болгарії
Манчіні не зміг пояснити невдачу збірної Італії
Фото - gettyimages
#Манчіні, #Італія

Джерело - football24.ua.

Збірна Італії створила багато моментів у матчі проти Болгарії.

Про це розповів керманич італійців Роберто Манчіні.

"Ми створили багато нагод. Цей матч був одним із тих, у яких ми могли б зіграти ще хвилин 30 і не забити.

Актуально: Італія - Болгарія 1:1. Огляд матч

Ми пропустили випадковий гол, напевне, варто було сфолити, щоб зупинити атаку. Усе можливе, щоб виграти цю гру, ми зробили. У неділю на нас чекає важлива гра проти Швейцарії, ми повинні перемогти", - відзначи Манчіні.

Нагадаємо, збірна Італії повторила світовий рекорд за кількістю матчів без поразок.

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