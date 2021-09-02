Буяльський через травму пропустить матч з Францією

Футболіст має пошкодження сухожилля

Джерело - УАФ.

1 вересня хавбек збірної України Віталій Буяльський в поєдинку кваліфікації ЧС-2022 проти Казахстану (2:2) отримав пошкодження сухожилля м'яза.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

В результаті обстежень стало відомо, що півзахисник проведе поза грою приблизно два тижні.

Буяльський не зможе допомогти синьо-жовтим у матчі кваліфікації ЧС-2022 проти Франції (4 вересня), а також у товариській грі проти Чехії (8 вересня).

Нагадаємо, у збірної України гру проти Франції також пропустить Олександр Зінченко через перебір жовтих карток.