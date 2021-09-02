Ребров до Аль-Айна запрошував двох гравців Ференцвароша

Клуб з ОАЕ не захотів витрачати на цих футболістів понад 3 мільйонів євро

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров хотів підсилити свою команду двома гравцями Ференцвароша, з якими працював раніше.

Про це повідомляє Blikk.hu.

Йдеться про вінгера Мірто Узуні і півзахисника Аїсса Лаїдуні. Гравцям пропонували неймовірну зарплату в 1,5 мільйона євро в рік, що в кілька разів перевищує їх нинішній заробіток в угорському клубі.

Клуб з ОАЕ не захотів витрачати на цих футболістів понад 3 мільйонів євро, тому угода зірвалася.

Ребров очолював Ференцварош з 2018 року, тричі поспіль виграв чемпіонство.

Нагадаємо, Ребров вдало дебютував у чемпіонаті ОАЕ.