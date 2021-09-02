Дешам до збірної Франції довикликав захисника Лейпцига

Мукіеле замінить дискваліфікованого футболіста

Головний тренер Дідьє Дешам довизвал захисника Норд Мукіеле з РБ Лейпциг.

Про це повідомляє пресслужба Французького футбольного союзу.

Виклик 23-річного футболіста, який ще не зіграв жодного матчу за збірну Франції, пов'язаний з дискваліфікацією іншого захисника Жюля Кунде.

Нагадаємо, в матчі проти Боснії та Герцеговини (1:1) Кунде отримав пряму червону картку після перегляду VAR - він зробив грубий підкат проти одного з боснійців.

Раніше в збірну Франції були викликані Маттео Гендузі і Адріан Рабйо, які замінили Корентена Толіссо і Нгола Канте відповідно. Не зіграє в найближчому матчі також Дайо Упамекано.

Матч Україна - Франція відбудеться в суботу, 4 вересня, в Києві. Початок гри - о 21:45.