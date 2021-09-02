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Українські арбітри відпрацюють на матчі відбору молодіжного Євро-2023

Сьогодні 18:25 150 0
Шурман отримав призначення на матч Хорватія - Азербайджан
Українські арбітри відпрацюють на матчі відбору молодіжного Євро-2023
#Шурман

Джерело - УАФ.

Українська бригада арбітрів отримала призначення матч відбору молодіжного Євро-2023.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На матчі відбіркового турніру в групі А Хорватія - Азербайджан, який відбудеться сьогодні, 2 вересня, працюватиме українська суддівська бригада на чолі з Денисом Шурманом. Початок матчу о 20:00.

На лініях йому допомагатимуть Олександр Корнійко та Віктор Нижник. Четвертий арбітр - Віктор Копієвський.

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