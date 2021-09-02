Став відомий арбітр матчу Україна - Франція

Стала відома бригада арбітрів на матч збірної України

На поєдинку відбірного турніру ЧС-2022 Україна — Франція працюватиме суддівська бригада зі Словенії на чолі із 42-річним Славком Вінчичем.

Про це повідомляє УАФ.

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На лініях йому допомагатимуть Томаш Кланчік та Андреж Ковачич. Четвертий арбітр — Раде Обренович. Арбітр системи ВАА — Бастіан Данкерт (Німеччина). Асистент арбітра системи ВАА — Юре Прапротнік (Словенія).

Суддівський спостерігач — Франческо Б’янчі (Швейцарія). Делегат УЄФА — Артурс Гайделс (Латвія).

Матч відбудеться у суботу, 4 вересня. Початок о 21:45.