Визначився найкорисніший гравець збірної України у матчі з Казахстаном

Стала відома трійка найкращих гравців збірної України у матчі проти Казахстану

Найкориснішим гравцем збірної України у матчі проти Казахстану став Олександр Зінченко.

Про це повідомляє InStat.

Актуально: Казахстан - Україна 2:2. Огляд матчу

Півзахисник Манчестер Сіті отримав за свою гру 303 бали. В активі нашого легіонера 102 ТТД з браком 11%, він виграв дев'ять єдиноборств, зробив чотири вдалі обведення, віддав одну гостру передачу і завдав один удар по воротах. До трійки найкращих гравців "синьо-жовтих" також увійшли Андрій Ярмоленко (299 балів) і Віталій Миколенко (298 балів).

Найкращим гравцем серед обох команд став автор дубля у ворота українців, півзахисник Руслан Валіуллін. Рейтинг ефективності його гри склав 332 бали.

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.