Роналду відреагував на своє історичне досягнення

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду оцінив свій історичний рекорд по голах за національну команду.

Про це розповів сам футболіст.

"Я в захваті від приголомшливого відчуття! З усіх рекордів, які я побив за свою кар'єру - а їх, на щастя, було кілька, - цей для мене особливий. Він, безумовно, стоїть на полиці досягнень, якими я по-справжньому пишаюся. Кожен раз, коли я уявляю свою країну, це особливий момент, тому що я знаю, що захищаю Португалію і показую світу, з чого зроблені португальці.

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По-друге, тому що змагання національних збірних завжди надавали на мене дуже сильний вплив, коли я ріс, спостерігаючи, як мої кумири раз в два роки грають за свої прапори на Євро і чемпіонатах світу. Але, нарешті, і перш за все, тому що забити 111 голів за Португалію означає 111 моментів, подібних до тих, які ми пережили сьогодні в Алгарве, моментів всесвітнього єдності і щастя для мільйонів і мільйонів громадян Португалії по всьому світу. Для них кожна жертва того варта.

Ще одна причина, чому я ціную це досягнення так само високо, як і зараз, полягає в тому, що Алі Даеї встановив планку на такому високому рівні, що в якийсь момент навіть я почав думати, що, можливо, ніколи його не наздожену. Вітаю його з тим, що він так довго тримав рекорд. Дякую за те, що завжди виявляв до мене повагу кожен раз, коли я забивав, і в міру того, як я ставав все ближче і ближче до його видатного досягнення.

Спасибі, Португаліє! Спасибі всім моїм товаришам по команді і суперникам за те, що зробили це подорож такою незабутньою. Давайте продовжимо зустрічатися на полі в найближчі роки! Я ще не закінчую підрахунок", - розповів Роналду.