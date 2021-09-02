Федецький: У збірній України ніхто не може взяти за кадик і по-чоловічому поговорити

У збірній України немає справжнього лідера.

Про це розповів ексзахисник національної команди Артем Федецький.

"Наші захисники повинні бути чіпкішими, як пітбулі. Треба показувати характер, бо ми надто інтелігентно граємо – моменти, моменти. Треба, щоб хтось один взяв на себе роль лідера і вожака, який буде тримати в тонусі. Вони мають бути напоготові.

Усі грають в хороших клубах – Шахтарі, Динамо, Аталанті, Зінченко в Ман Сіті. Але всі інтелігенти, ніхто не може взяти за кадик і по-чоловічому поговорити, якщо хтось не добігає. Має бути по-іншому – коли всі разом, то всі разом. Футболісти є, але я не розумію, чому вони поводяться настільки інтелігентно.

Це може бути навіть не капітан. Візьміть збірну 90-х, коли був Лужний. Він міг так зібрати всю команду, що... Я кажу про цю ментальність вожака", – заявив Федецький в ефірі Футбол 1.