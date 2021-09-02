 Швеція прийме Іспанію, Угорщина зіграє з Англією. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Швеція прийме Іспанію, Угорщина зіграє з Англією. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022

Сьогодні 09:12 248 0
Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022
Швеція прийме Іспанію, Угорщина зіграє з Англією. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 вересня, відбудуться маті кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Відбір до ЧС-2022
2 вересня
Група В

19:00 Грузія - Косово

21:45 Швеція - Іспанія

Група С

21:45 Італія - Болгарія

21:45 Литва - Північна Ірландія

Група Е

21:45 Естонія - Бельгія

21:45 Чехія - Білорусь

Група І

21:45 Андорра - Сан-Марино

21:45 Угорщина - Англія

21:45 Польща - Албанія

Група J

21:45 Ліхтенштейн - Німеччина

21:45 Ісландія - Румунія

21:45 Північна Македонія - Вірменія

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.

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