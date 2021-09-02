Швеція прийме Іспанію, Угорщина зіграє з Англією. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 вересня, відбудуться маті кваліфікації чемпіонату світу-2022.
Відбір до ЧС-2022
2 вересня
Група В
19:00 Грузія - Косово
21:45 Швеція - Іспанія
Група С
21:45 Італія - Болгарія
21:45 Литва - Північна Ірландія
Група Е
21:45 Естонія - Бельгія
21:45 Чехія - Білорусь
Група І
21:45 Андорра - Сан-Марино
21:45 Угорщина - Англія
21:45 Польща - Албанія
Група J
21:45 Ліхтенштейн - Німеччина
21:45 Ісландія - Румунія
21:45 Північна Македонія - Вірменія
Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.