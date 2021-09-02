Голкіпер підписав новий контракт

Манчестер Сіті продовжив контракт із 28-річним воротарем збірної Бразилії Едерсоном.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нова угода розрахована до літа 2026 року.

Едерсон перейшов у "Манчестер Сіті" з "Бенфіки" літом 2017 року за 4 млн євро. За цей час він зіграв у 195 матчів у всіх турнірах, де пропустив 145 м'ячів, 97 разів залишивши свої ворота у недоторканності.

"Для мене це було легким рішенням. Немає іншого місця, де я хотів би бути", — відзначив Едерсон.

Раніше, Манчестер Сіті підписав довгостроковий контракт з Діашом.