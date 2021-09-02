 Кополовець: Якби був Лужний, то піз**лєй отримала половина збірної України | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Кополовець: Якби був Лужний, то піз**лєй отримала половина збірної України

Сьогодні 08:28 750 0
Михайло Кополовець прокоментував нічию збірної України проти Казахстану
Кополовець: Якби був Лужний, то піз**лєй отримала половина збірної України
#Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України повинна була вигравати матч проти Казахстану у 4 турі відбору на ЧС-2022.

Про це розповів ексхавбек Карпат Михайло Кополовець.

"Мені здається, був повністю виграшний матч, але наші пацани його перетворили на муки. Це дуже прикро і сумно. Перший тайм клеїли дурня – забивай другий, і все. Яремчук забив, і команда дещо розслабилася. Був класний, атакувальний футбол, мені сподобалось.

Якби забили другий, то казахи б вже не зібрались. Наші гравці набагато сильніші. Всі вказівки тренера втілювалось. Відпустити таку гру, просто немає слів... Настрій – катастрофа. Не хочу нічого зайвого казати, просто дуже прикро. Хлопців шкода, тренера шкода. Хочеться, щоб у них все вийшло, зокрема у тренера. Він нормальний мужик.

Зараз усі дипломати, немає гравця, який крикне. Це інша генерація, тут такого не буде. Вони друзі, разом їздять на моря, відпочивають. Тут ніхто нікому не "напхає". Якби тут був Федецький, Лужний чи Єзерський, то, вибачте мене, сьогодні б піз**лєй отримала б половина команди. Але в них команда друзів. Це був суто контрольований матч, але вийшла поразка. Це реально поразка. Прикро, що так", – відзначив Кополовець.

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.

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