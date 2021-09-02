Левченко: Караваєв зіграв жахливий матч

Збірна Казахстану забила Україні два голи з одного флангу.

Про це розповів ексфутболіст національної команди Євген Левченко.

"Після 1:1 дивишся на гру і думаєш - кошмар і ганьба. Будемо чесні: наш правий фланг провалився, Караваєв провів жахливий матч. Два голи абсолютно ідентичних.

Актуально: Казахстан - Україна 2:2. Огляд матчу

Ми створили моменти на весь кваліфікаційний етап і все розбазарили", - відзначив Левченко.