Тренер збірної Казахстану пояснив нічию з Україною

Збірна України підсіла після 30-ї хвилини матчу проти Казахстану.

Про це розповів наставник казахстанців Талгат Байсуфінов.

"Початок був для нас невдалим, хоч я й говорив гравцям перед матчем про те, що заміна головного тренера збірної України буде для нас дуже великою проблемою. Встигне він поставити гру своїй команді чи ні, ми зрозуміти не зможемо. Тому на перший план буде виходити індивідуальна майстерність наших суперників. Так і сталося.

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У зв'язку із цим гол на 2-й хвилині нас збентежив. Переживав і Стас Покатілов, і ми змушені були дуже довго приходити до тями. Але десь хвилині на 30-й і лідери суперника просіли, і ми почали виконувати ігровий план. Тобто при швидкій контратаці прийняти правильне рішення, оцінити ситуацію і просунутися вперед. Ні — м'яч під контроль і готувати плановий наступ. Уже в перерві ми ці моменти підкоригували, і в другому таймі я не скажу, що геть усе перевернули, але почали грати, як планували", — сказав Байсуфінов.