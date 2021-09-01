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Барселона знайшла нового власника для 7-го номера

Сьогодні 18:13 320 0
Барселони опублікувала список командних номерів, під якими футболісти виступатимуть у нинішньому сезоні.
Барселона знайшла нового власника для 7-го номера
Фото - gettyimages
#Барселона

Джерело - football24.ua.

Сьомий номер Барселони, який став вільним після відходу Антуана Грізманна в Атлетіко, недовго залишався вакантним.

Про це повідомляє пресслужба іспансього клубу.

"Сімку" отримав француз Усман Дембеле. У минулому сезоні цей номер носив Антуан Грізманн, який повернувся у Атлетіко. Раніше Дембеле грав під 7-м номером за дортмундську Боруссію в сезоні 2016/17.

Додамо, що у поточній кампанії Усман ще не зіграв жодного матчу, та й у попередніх сезонах він регулярно опинявся поза грою через травми.

Нагадаємо, перед закриттям трансферного вікна Барселона віддала Антуана Грізманна в оренду до Атлетіко.

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