Барселона знайшла нового власника для 7-го номера

Барселони опублікувала список командних номерів, під якими футболісти виступатимуть у нинішньому сезоні.

Сьомий номер Барселони, який став вільним після відходу Антуана Грізманна в Атлетіко, недовго залишався вакантним.

Про це повідомляє пресслужба іспансього клубу.

"Сімку" отримав француз Усман Дембеле. У минулому сезоні цей номер носив Антуан Грізманн, який повернувся у Атлетіко. Раніше Дембеле грав під 7-м номером за дортмундську Боруссію в сезоні 2016/17.

Додамо, що у поточній кампанії Усман ще не зіграв жодного матчу, та й у попередніх сезонах він регулярно опинявся поза грою через травми.

Нагадаємо, перед закриттям трансферного вікна Барселона віддала Антуана Грізманна в оренду до Атлетіко.