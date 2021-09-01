Ярмоленко зіграв 100 матчів за збірну України

Знаковий матч для Андрія Ярмоленка

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на виїзді грає проти національної команди Казахстану в рамках відбору на ЧС-2022.

Для півзахисника Андрія Ярмоленка цей матч став 100-м у складі збірної України.

За даним показником він зрівнявся з Русланом Ротанем і ділить з ним 3-4 сходинку в загальному рейтингу гвардійців національної команди.

Лідирує в даній рейтингу Анатолій Тимощук - 144 матчі і Андрій Шевченко - 111.

35 рази Андрій виходив на поле в товариських зустрічах, 29 - в чемпіонатах світу, 27 - в чемпіонатах Європи, 7 - в Лізі націй і 2 - на міжнародних турнірах.