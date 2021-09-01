Стала відома причина відсутності Степаненка та Зубкова на матч з Казахстаном

Гравці не зіграють матч проти Казахстану

Джерело - Чемпіон.

Півзахисники Тарас Степаненко та Олександр Зубков не потрапили у заявку збірної України на матч проти Казахстану через травми.

Футболістам необхідно більше часу, ніж очікувалося для відновлення від отриманих травм в іграх за свої клуби.

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Тренерський штаб "жовто-синіх" розраховує на повернення футболістів в лад до матчів з Францією (4 вересня) та Чехією (8 вересня).

Сьогодні в Нур-Султані на Астана-Арені відбудеться поєдинок відбору ЧС-2022 у групі D, в якому команда Казахстану прийматиме збірну України (початок зустрічі - о 17.00 за київським часом).