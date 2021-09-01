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Сікан: Не розраховував на виклик у збірну України

Сьогодні 16:12 47 0
Данило Сікан прокоментував виклик у збірну України та матч проти Казахстану
Сікан: Не розраховував на виклик у збірну України
#Сікан

Джерело - footballua.tv.

Нападник Шахтаря Данило Сікан не сподівався потрапити у збірну України.

Про це розповів сам футболіст.

"Нового головного тренера знаю добре. Вчора пройшло тренування, вже готуємося до матчу проти Казахстану. Настрій в команді хороший. Головний тренер на тренуваннях завжди підвищує тон, травить тебе і хоче зарядити, в цілому все цікаво. Тренер сказав мені, щоб я в чужі ворота влітав з рогами.

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Не розраховував на виклик в національну збірну, адже до цього грав тільки за молодіжну команду. Для мене це стало несподіванкою. Завжди є мандраж і переживання, це нормально.

Казахстан - хороша команда, там грають бійці, які б'ються до кінця. Нам не буде просто. Вони не будуть поступатися в єдиноборствах. За збірну ще не грав на такому полі, але взагалі доводилося грати на синтетиці. Потрібно просто звикнути до нього і все, поле як поле", - відзначив Сікан.

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