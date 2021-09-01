Маліновський: Матч з Казахстаном - найважливіший для нас

Хавбек збірної України висловився про майбутній поєдинок відбору ЧС-2022

Джерело - ТК Футбол.

Гравці збірної України у матчі відбору ЧС-2022 проти Казахстану мають грати лише на перемогу.

Про це заявив півзахисник збірної України Руслан Маліновський.

"Мені зробили операцію, все добре. Я відновився трохи раніше, ніж планувалося, але зараз почуваюся набагато краще з кожним тижнем. Попереду у нас ще п'ять матчів, тому потрібно до них готуватися. Поєдинок з Казахстаном буде найважливішим для нас, тому ми не повинні думати про гру з Францією. На нас очікує перший тест, який ми повинні скласти "на відмінно", - сказав Маліновський.

Раніше, Степаненко і Зубков не потрапили до заявки збірної України на матч з Казахстаном.

Нагадаємо, що матч четвертого туру кваліфікації ЧС-2022 між Казахстаном і Україною відбудеться 1 вересня в Нур-Султані. Початок зустрічі о 17:00.